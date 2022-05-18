Движение Ереванского метрополитена нарушено вследствие акций неповиновения

Вследствие акций гражданского неповиновения парализовано движение Ереванского метрополитена имени Карена Демирчяна.

Об этом передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение метрополитена.

«На станции метро «Еритасардакан» граждане провели акцию неповиновения, нарушив движение метрополитена. На данный момент двери всех станций метрополитена закрыты, дабы не вызывать скоплений людей.

При восстановлении нормальной работы будет предоставлена дополнительная информация», - говорится в сообщении метрополитена.