ВОЗ вновь раскритиковала методы Китая по борьбе с COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) продолжают критиковать методы Китая по борьбе с коронавирусом COVID-19, но признают, что все страны имеют право самостоятельно решать, как правильнее бороться с заболеванием. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Associated Press.

"Сейчас мы лучше знаем вирус и у нас есть более действенные инструменты, в том числе вакцины, и поэтому борьба с вирусом должна отличаться от того, что мы делали в начале пандемии", - заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Он повторил, что политика "нулевого COVID", предусматривающая жесткие меры для полного искоренения инфекции, в настоящее время не так эффективна, так как с 2019 года вирус сильно изменился.

Глава ВОЗ отметил, что организация не раз советовала Китаю пересмотреть стратегию по борьбе с коронавирусом, однако "выбор методов борьбы остается за каждой страной".

На прошлой неделе Гебрейесус также раскритиковал политику "нулевого COVID" и заявил, что обсудил с китайскими экспертами необходимость "иного подхода в свете новой информации о вирусе". В стране сочли безответственными заявления главы ВОЗ, уверив, что "меры Китая по профилактике и борьбе (с коронавирусом - ИФ) являются научными и эффективными".

Китай остается одной из немногих стран, которая придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Это означает ограничение распространения вируса через локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными.