Азиатские индексы - 17-05-22

ТОКИО, 17 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 17 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.42% и составил 26659.75 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.19% и составил 1866.71 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.65% и составил 3093.70 пункта, а HANG SENG вырос на 3.27% и составил 20602.52 пункта.