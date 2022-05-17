Азиатские индексы - 17-05-22
ТОКИО, 17 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 17 мая на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.42% и составил 26659.75 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.19% и составил 1866.71 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.65% и составил 3093.70 пункта, а HANG SENG вырос на 3.27% и составил 20602.52 пункта.
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