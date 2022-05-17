Иран готов транспортировать газ из Туркменистана в Армению по своп системе: Джавад Оджи

Министр нефти Ирана Джавад Оджи заявил, что его страна готова транспортировать туркменский газ в Армению в рамках своп системы. Как сообщает «Арменпресс», об этом министр нефти Ирана заявил агентству «Shana», подводя итоги встречи с министром территориального управления и инфраструктуры РА Гнелом Саносяном.

«Переговоры о транспортировке газа из Туркменистана в Армению начаты, и в скором времени мы достигнем хороших результатов в этом плане благодаря высокой пропускной способности газовой сети страны. В ходе сегодняшних переговоров достигнуты хорошие договоренности по увеличению экспорта газа, по нефтехимии и всестороннему развитию двусторонних отношений», - сказал Джавад Оджи.

В ходе встречи с Гнелом Саносяном Джавад Оджи выразил готовность Национальной газовой компании Ирана увеличить экспорт газа в соседнюю Армению.

В 2004 году Армения и Иран подписали Соглашение об обмене газа на электроэнергию, которое позволило Ирану экспортировать газ в Армению в течение 20 лет, взамен Иран импортировал электроэнергию из Армении.