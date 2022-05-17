Акоп Аршакян в онлайн формате участвовал в совместном внеочередном заседании постоянных комиссий ПА ОДКБ

Вице-спикер Национального собрания Армении Акоп Аршакян 17 мая в формате видеоконференции участвовал в совместном внеочередном заседании постоянных комиссий ПА ОДКБ по политическим вопросам и международному сотрудничеству, по обороне и безопасности и по социально-экономическим и правовым вопросам.

Как сообщили «Арменпресс» в Национальном собрании, в заседании приняли участие также члены делегации НС РА в ПА ОДКБ Андраник Кочарян, Геворг Папоян, Алексей Сандиков и Ширак Торосян.

Приветствуя участников, Акоп Аршакян выразил уверенность, что в ходе заседания будет проведена эффективная работа.

Вице-спикер НС коснулся состоявшегося накануне в Москве юбилейного саммита ОДКБ, посвященного 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию Организации Договора о коллективной безопасности.

Согласно оценке Акопа Аршакяна, в ходе саммита главы стран обстоятельно обсудили проблемы организации, коснулись достижений и упущений, а также наметили дальнейшие шаги.

«Думаю, что на парламентской платформе мы останемся верны той же планке, и наши совместные усилия по заполнению существующих соглашений конкретным содержанием увеличат реальный вклад Парламентской ассамблеи ОДКБ в укрепление и расширение многостороннего взаимодействия наших стран в организации», - подчеркнул вице-спикер НС.

В ходе заседания были обсуждены совместные шаги по борьбе с международным терроризмом, перспективы деятельности и другие вопросы повестки дня.

При обсуждении заявления Парламента Сирийской Арабской Республики и вопроса о предоставлении ему статуса наблюдателя в ПА ОДКБ заместитель председателя НС РА Акоп Аршакян подтвердил позицию армянской стороны по этому поводу, отметив, что Национальное собрание РА по этому вопросу не имеет возражений.