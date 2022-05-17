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Центр детской онкологии и болезней крови получил дар от посольства США - 5 устройств виртуальной реальности

Центр детской онкологии и болезней крови получил дар от посольства США - 5 устройств виртуальной реальности

Офис военного сотрудничества посольства США в Армении передал в дар Центру детской онкологии и болезней крови Армении 5 устройств виртуальной реальности. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на странице посольства США в Армении в Facebook.

Это инновационная технология, разработанная армянской стартап-компанией «10X Immersive, Inc.». Сообщается, что их использование в педиатрии, при различных действиях - прививках,  переливании крови и др. уменьшает боль. «Опыт показал, что эта мера на 374 процента эффективнее традиционных средств отвлечения детей при медицинских вмешательствах», — говорится в сообщении.

Дар стал возможным благодаря средствам, предоставленным Программой гуманитарной помощи Европейского командования США.


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