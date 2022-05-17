СМИ: Евросоюз приблизился к своему санкционному пределу в отношении России

Евросоюз приблизился к пределу по введению антироссийских санкций. Соответствующее мнение выразил во вторник дипломатический источник в ЕС интернет-порталу Euractiv.

"Седьмой пакет санкций против Москвы станет невероятно сложным <...> Мы очень близки к достижению наших пределов, - заявил дипломат после встречи министров иностранных дел ЕС. - Если с российской нефтью была такая неразбериха, представьте, что бы произошло с предложением запретить [российский] газ".

Он также подчеркнул, что государства - члены ЕС "даже отступили на шаг назад", несмотря на некоторый прогресс в переговорах с Венгрией по отмене вето на предложение о введении эмбарго на импорт нефти из РФ,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пообещал, что Евросоюз продолжить оказывать санкционное давление на Россию, но признал, что главы МИД ЕС в понедельник даже не пытались найти компромисс по шестому пакету санкций против России, включая нефтяное эмбарго, из-за очень серьезных разногласий. По его мнению, утверждение этого нового санкционного пакета - это вопрос недель.