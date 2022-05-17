Европейские индексы - 16-05-22
МОСКВА, 17 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 16 мая:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.45% и составил 13964.38 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.23% и составил 6347.77 пункта, британский FTSE вырос на 0.63% и составил 7464.80 пункта, а российский RTSI вырос на 3.69% и составил 1174.06 пункта.
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