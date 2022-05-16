Состоялась беседа Никола Пашиняна и Владимира Путина

Премьер-министр Никол Пашинян провел в Кремле беседу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщили

Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в своей речи президент РФ отметил: “Уважаемый Никол Владимирович, мы с Вами регулярно в контакте находимся по всем вопросам двусторонней повестки и по региональным проблемам, тем не менее вопросов всегда много – это очевидно с учётом интенсивности нашего диалога.

Я в начале нашей беседы в двустороннем формате хотел бы отметить, что за прошлый год мы наблюдаем приличный рост товарооборота, инвестиции продолжаются. Мы продолжаем работать активно совместно в деле урегулирования и карабахской проблемы – уже в трёхстороннем формате, вместе с нашими партнёрами из Азербайджана.

Вопросов очень много, я рад возможности встретиться с Вами вдвоём и поговорить по всему этому комплексу”.

В свою очередь, премьер-министр Республики Армения отметил: “Уважаемый Владимир Владимирович, позвольте ещё раз поблагодарить Вас за организацию юбилейного саммита ОДКБ и за традиционный гостеприимный тёплый приём.

Конечно же, 30-летие подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летие Организации Договора о коллективной безопасности – очень примечательное событие, очень важное событие для нас. Я думаю, что у нас состоялся очень содержательный разговор. Очень важно, что этот разговор направлен на будущее и на дальнейшее развитие нашей Организации.

Месяца не прошло после моего первого официального визита в Российскую Федерацию, мы тогда тоже очень содержательный разговор провели. Но, как Вы правильно заметили, наша двусторонняя повестка настолько насыщена, что можно даже чаще встречаться и обсуждать. Конечно, мы находимся в постоянном контакте, по телефону регулярно разговариваем.

По поводу экономики: хочу тоже заметить, что после некоторого упадка в марте намечается активизация двусторонних экономических отношений, конечно же, мы отмечаем инвестиционный интерес со стороны российского бизнеса – инвестировать в Армению. Я знаю, что в этом вопросе Вы тоже как бы подталкиваете российских бизнесменов, чтобы они инвестировали в Армению. Хочу поблагодарить Вас за это.

И конечно, я надеюсь и уверен, сегодня мы обсудим ещё и вопросы региональной безопасности, стабильности, вопрос нагорно-карабахского урегулирования, как мы в нашем совместном заявлении отметили, – ещё и роль сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Хотелось бы с Вами поделиться некоторой информацией и обсудить этот вопрос тоже. Ещё раз благодарю за приём”.