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Макрон поддержал решение Швеции вступить в НАТО

Макрон поддержал решение Швеции вступить в НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон всецело поддерживает решение Швеции о вступлении в НАТО. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил Елисейский дворец.

В минувшее воскресенье правящая социал-демократическая партия Швеции заявила о решении подать заявку на членство в НАТО. Премьер Швеции Магдалена Андерссон сказала, что вступление в НАТО положительно скажется на безопасности страны и шведского народа.

"Президент Республики всецело поддерживает суверенное решение Швеции о скорейшем присоединении к НАТО", - говорится в коммюнике, которое цитирует Елисейский дворец. Ранее Макрон аналогичным образом поддержал вступление в альянс Финляндии. По данным СМИ, правительство Швеции уже подготовило письмо-заявку в НАТО, его планируется отправить одновременно с Финляндией.


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