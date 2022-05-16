Путин предложил дать СНГ статус наблюдателя в ОДКБ

Президент России Владимир Путин предложил Содружеству Независимых Государств дать статус наблюдателя в ОДКБ. Как сообщает «Арменпресс», президент РФ сделал подобное предложение в своем выступлении на встрече лидеров стран ОДКБ.

«Необходимо расширить сотрудничество с Шанхайской организацией сотрудничества и с нашими партнерами из Содружества Независимых Государств. Нам кажется, это было бы уместно и правильно, и мы это обсудим, придание СНГ статуса наблюдателя в ОДКБ», - сказал Владимир Путин.