Ален Симонян присутствовал на заседании Совета программы «Новая Армения, современный парламент»

16 мая председатель НС РА Ален Симонян со вступительной речью выступил на заседании Совета программы развития ООН (ПРООН) «Новая Армения, современный парламент».

Как сообщили «Арменпресс» в Национальном собрании Армении, приветствуя присутствующих, он высоко оценил результаты сотрудничества в рамках данной программы, подчеркнув, что совместными усилиями Программы развития ООН, британских и шведских посольств, организации UK Aid были пересмотрены приоритетные задачи, периодические решения которых поднимают планку парламентской демократии.

Председатель парламента обратил внимание, в частности, на создание электронного парламента и локализацию наилучшего опыта мировых парламентов.

В качестве видимого и предметного результата Ален Симонян выделил принятие Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального кодекса в 2022 году и впервые представленное в Законе «О государственном бюджете» гендерное финансирование.

Он также коснулся аналитических и учебных демократических центров, созданных в рамках программы в парламенте.

В заключение спикер НС подчеркнул, что эта программа является ключевым проектом Национального собрания.

Программа «Новая Армения, современный парламент» разработана для оказания содействия Национальному собранию, сохраняя в центре внимания повышение качества, прозрачности и инклюзивности парламентских операций.

Программа содействует развитию возможностей парламента посредством переподготовки, экспертизы и консультирования.

Проект Программы развития ООН «Новая Армения, современный парламент» реализуется Фондом ОксеДжен, Международным центром человеческого развития и Вестминстерским фондом демократии в сотрудничестве с Национальным собранием РА, при финансовой поддержке «Фонда хорошего управления» Соединенного Королевства и правительства Швеции.

Цель программы - усиление законодательного орган Армении, содействие парламенту, для того, чтобы в системе государственного управления были применены новые инструменты и механизмы, которые будут способствовать улучшению качества работы, обеспечению прозрачности и инклюзивности, разработке гендерно-чувствительной политики, созвучной Целям устойчивого развития ООН и глобальной «Повестке дня 2030»