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Германия откажется от закупок российской нефти до конца года независимо от решения ЕС

Германия откажется от закупок российской нефти до конца года независимо от решения ЕС

Германия планирует прекратить импорт российской нефти к концу года, даже если Европейский союз не сможет договориться о введении общеевропейского эмбарго в рамках следующего пакета санкций, как передает Арменпресс, об этом  сообщает Bloomberg со ссылкой на правительственные источники.

По их словам, администрация канцлера Олафа Шольца уже ищет альтернативных поставщиков и уверена, что сможет решить оставшиеся логистические проблемы в течение следующих шести-семи месяцев.

Правительство ФРГ намерено продвигать свой национальный план в рамках антироссийских санкций ЕС, добавили собеседники агентства, но не уточнили, какие страны восполнят дефицит.

Нефтяные санкции и энергетическая безопасность будут в центре внимания на встрече Шольца с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте 19 мая и на переговорах с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Берлине 20 мая, отмечает Bloomberg.

 


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