Генсек ООН осудил расизм и дискриминацию в свете стрельбы в Буффало

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выражает соболезнования семьям жертв стрельбы в Буффало и резко осуждает все формы расизма и дискриминации. Соответствующее заявление распространил в воскресенье заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак, передает Арменпресс.

"Генеральный секретарь был шокирован убийством 10 человек в результате акта жестокого расистского экстремизма в Буффало <...>. Генеральный секретарь в самой резкой форме осуждает расизм во всех его проявлениях, а также дискриминацию на почве расы, религии, убеждений или национальной принадлежности. Мы все должны работать сообща для построения более мирных и инклюзивных обществ", - говорится в сообщении.

Гутерриш выразил надежду, что правосудие вскоре восторжествует в отношении виновника преступления.

18-летний белый американец Пейтон Гендрон, по данным полиции, открыл в субботу огонь по посетителям супермаркета, расположенного в одном из кварталов города Буффало (штат Нью-Йорк), где проживает преимущественно чернокожее население. 10 человек погибли, трое получили ранения. Подозреваемый сдался полиции.

Согласно предварительным данным, молодой человек стрелял по большей части по темнокожим. Власти считают, что речь идет о преступлении, совершенном на почве расовой нетерпимости. Гендрон, по версии следствия, приобрел оружие на законных основаниях.