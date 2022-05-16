Президент Литвы 19 мая прибудет в Армению

Президент Литвы Гитанас Науседа 19-20 мая посетит Армению с официальным визитом, в ходе которого встретится с премьер-министром РА Николом Пашиняном, президентом Ваагном Хачатуряном, председателем НС Аленом Симоняном. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Литвы.

Отмечается, что в ходе встреч будут обсуждаться ситуация с безопасностью в регионе Южного Кавказа, демократические реформы в стране, сотрудничество ЕС-Армения в рамках Восточного партнерства, а также двусторонние отношения между Литвой и Арменией.

Президент Литвы также встретится с Католикосом всех армян Гарегином II и проживающими в Армении литовцами. Гитанас Науседа в Мемориале Цицернакаберда почтит память жертв Геноцида армян.

До приезда в Армению президент Литвы посетит Азербайджан, где встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.