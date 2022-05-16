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Денежных переводов в Армению стало больше

Денежных переводов в Армению стало больше

Несмотря на то, что денежные переводы сезонных работников в Армению сократились, общие трансферты за счет значительных трансфертов со стороны международных посетителей выросли по сравнению с прошлым годом.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании постоянной комиссии НС по финансово-кредитным и бюджетным вопросам, представляя годовой отчет о деятельности Центрального банка, сказал заместитель председателя Центрального банка Армении Ованнес Хачатрян.

Он напомнил прогноз ЦБ по снижению денежных переводов в начале года, в том числе и из России - на 50%.

«В настоящее время мы разделяем трансферты на две части. Денежные переводы, переводимые в некоммерческих целях, т.е. от сезонных работников, сократились, однако увеличились трансферты, осуществляемые международными посетителями, они каким-то образом осуществляют переводы в РА, в том числе на свое имя.

Однако, в какой мере, с какой интенсивностью будет дальнейшая непрерывность трансфертов международных посетителей, остается под вопросом.


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