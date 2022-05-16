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Ваагн Хачатурян направил президенту Польши поздравительное послание

Ваагн Хачатурян направил президенту Польши поздравительное послание

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян в связи с 50-летием президента Республики Польша Анджея Дуды направил ему поздравительное послание. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента.

В послании, в частности, говорится: «Армения придает важность укреплению дружественных отношений и конструктивного диалога с Польшей как на двусторонней основе, так и в рамках Евросоюза.

Убежден, что есть все предпосылки для того, чтобы совместными усилиями поднять сотрудничество между нашими странами на качественно новый уровень».


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