Nikkei: США, Тайвань и еще пять стран создают закрытую для КНР и РФ систему обмена данными

США, Япония, Канада, Южная Корея, Тайвань, Филиппины и Сингапур договорились создать коллективную систему обмена данными, включая персональную информацию, закрыв ее для Китая и России. Она призвана подменить соответствующие структуры форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), куда входят КНР и РФ, как передает Арменпресс, об этом сообщила в понедельник ведущая японская деловая газета Nikkei.

В дальнейшем в эту систему обмена информацией предполагается пригласить некоторые не входящие в АТЭС страны, в частности Бразилию и Великобританию. На этой основе планируется создать структуру передачи больших массивов различных данных, в том числе экономических, сопоставимую по масштабам с соответствующим механизмом, например, Евросоюза.

Эту систему предполагается использовать, в частности, для дальнейшего расширения сетей электронной торговли, для внедрения совместно разработанных региональных структур контроля за беспилотным движением транспорта, отмечает газета.