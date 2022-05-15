Bloomberg раскрыл подробности новой стратегии НАТО, которую примут в июне

Агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя НАТО сообщает, что в новой стратегической концепции альянса, которая будет принята на июньском саммите НАТО в Мадриде, поведение России может быть обозначено как "непосредственная угроза".

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, по данным агентства, в документе также будет упомянут Китай и его отношения с Россией. Помимо этого, будет обсуждаться более эффективная поддержка "соседних стран, уязвимых перед принуждением и агрессией".

"Союзники, вероятно, оставят открытой возможность возобновления отношений, если поведение Москвы изменится", - пишет агентство, ссылаясь на слова представителя альянса.

Как напоминает агентство, в предыдущей версии стратегии от 2010 года Россия обозначалась в качестве "партнера", теперь эту формулировку уберут.