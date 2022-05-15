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Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Парагвая по случаю Дня независимости

Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Парагвая по случаю Дня независимости

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Республики Парагвай Марио Абдо Бенитесу по случаю Дня независимости страны.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, в послании говорится:

“Ваше Превосходительство,

Сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Парагвая по случаю Дня независимости Республики Парагвай.

Атмосфера взаимного доверия между Арменией и Парагваем закладывает прочную основу для дальнейшего расширения двусторонних отношений на благо наших двух народов.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Парагвая - мира и прогресса.

Примите, пожалуйста, Ваше Превосходительство, заверения в моем глубоком уважении”.


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