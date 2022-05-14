Минобороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию: МО Армении

Распространенное минобороны Азербайджана заявление о том, что 14 мая подразделения ВС Армении обстреляли азербайджанские военные позиции, расположенные в восточной части армяно-азербайджанской границы, является дезинформацией. Как передает Арменпресс, об этом сообщает министерство обороны Республики Армения.

Отмечается, что ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и находится под полным контролем ВС Армении.