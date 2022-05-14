Отстранив эту власть, будем вести переговоры и с Азербайджаном, и с Турцией, но с нашей повесткой. Сагателян

Вышедшая на улицы в Армении оппозиция готова вести переговоры с Азербайджаном и Турцией в случае смещения действующей власти, но пойдет на эти переговоры со своей повесткой - защищая интересы народа и государства.

Как передает Арменпресс, об этом заявил представитель высшего органа АРФ Дашнакцутюн Ишхан Сагателян на своей пресс-конференции 14 мая на ереванской площади Франции.

Сагателян представил достижения движения «Сопротивление» за эти 14 дней уличной борьбы. По его словам, например, движение остановило процесс «снижения планки» армянской стороной в арцахском вопросе, движение создало настоящий политический кризис.

«Движение уникально в истории независимой Армении за последние 30 лет —по своему масштабу, размеру и популярности. Это, по сути, второе карабахское движение», — сказал Сагателян, выразив мнение, что по своему характеру это новое общенациональное движение, удержать которое будет невозможно.

Отвечая на вопрос о том, что они принесут с собой в случае прихода к власти, Сагателян заверил, что в случае отстранения власти они выполнят даже обещания, данные действующей властью в 2018 году, которые она не выполнила.

"Первая проблема, которую мы должны решить— это положить конец этой атмосфере ненависти, отчуждения и вражды. Мы должны объединить потенциал всего армянского народа. Решения будут непростыми, ведь перед нашей страной стоят непростые,трудные задачи. Мы никому не обещаем "волшебной палочки", как обещалиони в свое время", - сказал он.

По мнению Сагателяна, то соглашение, которое нынешнее правительство пытается достичь с Азербайджаном, не является мирным соглашением, это соглашение о сдаче родины и утрате государственности Армении. Сагателян отметил: они не говорят, что объявят войну Азербайджану или Турции после отстранения этой власти, или что не будут вести переговоры.

«Мы будем вести переговоры и с Азербайджаном, и с Турцией. Но мы пойдем на эти переговоры со своей повесткой дня. Мы собираемся защищать интересы нашего народа и государства, а не идти, повесить голову и смотреть, что говорятнамони», — сказал он.

Касаясь слухов о том, что в оппозиционном движении есть раскол, он сказал, что многие пытаются расколоть их, но как таковой проблемы нет вообще.

«Движение политическое, но надпартийное. Часто партии бросаются в глаза больше, потому что любая партия имеет организованный ресурс. Но раскола нет, наоборот, есть широкая консолидация, потому что мы объединились невокруг одной партии, одного человека— нет, мы объединились вокруг идеи", - сказал Сагателян.

Он провел параллели с движением 1988 года. «Движение очень похоже на характер движения «Карабах» 1988 года — и его масштабы, и идеология и характер», - сказал Сагателян, выразив уверенность в том, что успех близок.

Оппозиция не планирует большой митинг 14 мая, весь день они будут обсуждать программные положения и разные темы. После пресс-конференции Сагателяна на площади Франции продолжится обсуждение социально-экономической ситуации и безопасности.

В воскресенье, 15 мая, в 18:00 оппозиция созывает большой митинг на площади Франции.