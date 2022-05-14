Команда Маска проверит сто случайных аккаунтов в Twitter на достоверность

Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX Илон Маск заявил, что его команда проведет проверку 100 случайных аккаунтов в Twitter с целью выявить число фейковых.

Как передает Арменпресс, об этом он написал на своей странице в Twitter.

Ранее Маск сообщил о приостановке сделки по покупке соцсети Twitter в ожидании проверки данных, что фейковые аккаунты представляют менее 5% пользователей.

"Чтобы выяснить это, моя команда возьмет случайную выборку из 100 подписчиков", - написал Маск в Twitter, призвав других следовать его примеру.

25 апреля Маск достиг договоренности о приобретении сети за 44 миллиарда долларов. Объясняя покупку, он говорил, что верит в потенциал Twitter стать платформой для свободы слова по всему миру. Если Маск решит отменить соглашение, то выплатит компании штраф в размере $ 1 млрд. А если инициатором нарушения соглашения будет "Твиттер", то компенсацию получит Маск. Дата окончательного завершения сделки: 24 октября 2022 г.