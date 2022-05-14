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Лукашенко освободил от должности посла Беларуси в Польше

Лукашенко освободил от должности посла Беларуси в Польше

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должности посла республики в Польше Владимира Чушева, отозванного в Минск для консультаций еще в 2020 году.

Как  передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, так говорится в указе главы государства, опубликованном в субботу на Национальном правовом интернет-портале страны.

"Освободить Чушева Владимира Николаевича от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Республике Польша", - говорится в указе.

В октябре 2020 года Польша и Беларусь отозвали своих послов для консультаций. Это произошло в результате обострения отношений между двумя странами после президентских выборов в Беларуси в 2020 году.


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