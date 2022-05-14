Посольства более трех десятков стран возобновили работу в Киеве
В Киеве возобновили работу посольства 37 стран.
Как сообщает Арменпресс, об этом на своем Telegram канале заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Уже 37 иностранных представительств возобновили работу в Киеве. Я благодарен всем им", - сказал президент.
Зеленский выразил уверенность, что скоро в столицу вернутся посольства и других стран.
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