Представители Армении и Эстонии на “Евровидения 2022” исполнили композицию “Ов сирун, сирун”
20:23, 13 Май, 2022
Представительница Армении на международном конкурсе песни “Евровидения 2022” Роза Линн и представитель Эстонии Стефан Айрапетян перед финалом конкурса исполнили композицию “Ов сирун, сирун”.
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Как сообщает Арменпресс, ролик опубликовало Общественное телевидение Армении на своей странице в Instagram.
Финальный тур конкурса “Евровидение 2022” состоится 14 мая. В финале Роза Линн со своей песней “Snap” выступит под номером 8.
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