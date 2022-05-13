Президент Финляндии и премьер Швеции обсудили с Байденом членство в НАТО

Президент Финляндии и премьер-министр Швеции Саули Ниинистё и Магдалена Андерссон провели в пятницу совместный телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил Саули Ниинистё.

"Совместный телефонный разговор с Джо Байденом и Магдаленой Андерссон. Мы разделили глубокую озабоченность в связи с войной России против Украины. Я рассказал о следующих шагах Финляндии на пути к членству в НАТО. Финляндия высоко ценит всю необходимую поддержку со стороны США", - написал Ниинистё в социальных сетях.

В четверг Ниинистё и премьер-министр Финляндии Санна Марин в совместном заявлении выступили за незамедлительное членство страны в НАТО.