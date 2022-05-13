300 специалистов из диаспоры пожелали работать в государственной системе РА

Завершен прием заявок на участие в программе по трудоустройству армянских специалистов из диаспоры в системе управления РА «iGorts». В этому году около 300 специалистов из диаспоры 31 страны отправили заявки. Это: Россия, США, Ливан, Украина, Бельгия, Иран, Канада, Франция, Германия, Беларусь, Аргентина, Швейцария, Норвегия, Италия и др.

Впервые участвуют и кандидаты из Нидерландов, Иордании, Бразилии, Объединенных Арабских Эмиратов и Новой Зеландии. Программа реализуется Офисом главного уполномоченного по делам диаспоры РА.

Она дает возможность специалистам из диаспоры в течение одного года работать в каком-либо из более чем 25 ведомств Армении и Арцаха, начать свою карьеру на родине, привнося свой опыт и знания и инициируя новые программы.

Все кандидаты имеют степень бакалавра, и не менее 5 лет профессионального опыта работы или степени магистра (или выше) и 3 лет профессионального опыта работы.

Участники программы в этом году – это выпускники Гарварда, университета Брэдфорда, МГУ, Колумбийского университета, Калифорнийского университета и др. Самому старшему кандидату – 77 лет, средний возраст всех заявителей - 35 лет.

Отобранные специалисты в июле будут приглашены на онлайн-интервью с представителями соответствующих ведомств. 50 специалистов из диаспоры, прошедшие заключительный отбор, приступят к работе в сентябре этого года.

Правительство РА приобретает для специалистов авиабилеты (в Армению и в обратном направлении), предоставляет пособие на проживание - 336.000 драмов в месяц, оплачивает медицинскую страховку и вид на жительство на год. Напомним, что программа реализуется уже в третий раз. За последние два года в рамках программы более 100 специалистов начали свою работу в государственной системе Армении и Арцаха. 70% из них приняли решение о репатриации. «iGorts» - единственная государственная программа в истории Армении, которая приглашает армянских специалистов из диаспоры изменить систему управления страны своим собственным потенциалом.