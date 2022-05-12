Осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили этапировали из тюрьмы №12 в городе Рустави в тбилисский медицинский центр "Вивамеди", который обслуживает пенитенциарную систему, для проведения обследования и при необходимости лечения, как передает Арменпресс, об этом сообщает ТВ "Мтавари архи".

У здания клиники усилены меры охраны, территория у входа обведена полицейской лентой.

Близкие, соратники и сторонники Саакашвили еще вчера вечером ожидали его перевода, но, как оказалось, они напрасно провели много часов у клиники в ожидании экс-президента. С вечера в медцентре велись подготовительные работы.

Предложение о переводе Саакашвили в гражданскую клинику во вторник озвучил министр юстиции Рати Брегадзе. Саакашвили согласился, но при условии обеспечения визитов членов семьи, врачей из центра "Эмпатия", депутатов и адвокатов, а также постоянного пребывания с ним матери.

Незадолго до этапирования с матерью экс-президента Гиули Аласания связалось руководство "Вивамеди" и назначило встречу. Прибыв на место, Аласания сделала небольшой комментарий для СМИ. По ее словам, клиника хорошая, но в повестке дня все же стоит вопрос о предоставлении Саакашвили возможности лечения за рубежом.

Адвокаты, члены семьи и сам Саакашвили в один голос заявляли, что его не лечат должным образом в пенитенциарном учреждении и что он находится на грани жизни и смерти, поэтому экс-президенту необходимо лечение за границей.