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Премьер-министр Пашинян провел встречу с председателем Сената и председателем Палаты представителей Нидерландов

Премьер-министр Пашинян провел встречу с председателем Сената и председателем Палаты представителей Нидерландов

Находящийся с официальным визитом в Нидерландах премьер-министр Никол Пашинян провел встречу с председателем Сената Королевства Нидерландов Яном Энтони Брёйном и председателем Палаты представителей Верой Бергкамп.

Как сообщает Арменпресс, во встрече приняли участие министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, министр образования, науки, культуры и спорта Ваграм Думанян, министр территориального управления и инфраструктуры Гнел Саносян, министр экономики Ваан Керобян, председатель Постоянной комиссии НС по международным отношениям Эдуард Агаджанян.

Никол Пашинян провел также встречу с членами комитетов по внешним связям обеих палат парламента. 


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