Мост сотрудничества: в Сербии пройдет конференция армянских и сербских деятелей разных сфер

Осенью этого года по инициативе армянской общины в Сербии состоится конференция, которая объединит армянских и сербских деятелей из разных сфер: спорта, культуры, науки, туризма. В беседе с «Арменпресс» председатель Армянской национальной общины Сербии Билиана Обрадович-Шахриманян, приехавшая в Армению со своими сербскими коллегами, отметила, что армянская община стремится проводить активные мероприятия, объединяя армянских и сербских деятелей и специалистов.

«В течение многих лет не проводилось никакой работы по укреплению армяно-сербских отношений на общественном уровне. Более того, община как таковая не была сформирована. Сейчас с помощью моих друзей проделана большая работа по формированию общины и реализации мероприятий. Эта конференция - одна из общественных программ, которая является попыткой создать платформу для сотрудничества», - сказала Билиана Обрадович-Шахриманян.

По ее словам, идея и проект конференции были обсуждены в соответствующих ведомствах Сербии и были одобрены. Одной из целей визита в Армению с сербскими коллегами было представление проекта и здешним органам власти и чиновникам. Он и здесь был одобрен Офисом уполномоченного по делам диаспоры и Министерством образования, науки, культуры и спорта РА.

«Мы хотим, чтобы в конференции приняли участие не только специалисты из области культуры, науки и спорта, но и официальные лица обеих стран. Для нас очень важно, чтобы открытие конференции состоялось бы из Армении. Когда из Армении приезжают официальные лица, это укрепляет позиции нашей армянской общины. Подобные визиты придают иной акцент мероприятиям и открывают новые возможности», - сказала Билиана Обрадович-Шахриманян. Она выразила уверенность, что деятелям Сербии и Армении из разных сфер предстоит еще многое сделать. Они могут сотрудничать, обмениваться опытом, совместно реализовывать программы, дополнять друг друга по разным вопросам.

Билиана Обрадович-Шахриманян считает, что армянская община может сыграть большую роль в создании и укреплении сотрудничества между Арменией и Сербией.

«Армянская община не функционировала как таковая уже двадцать лет. В 2019 году я решила начать системную работу, собирать информацию, создать площадку для общения, для совместной работы, для знакомства. Я собираю информацию об армянах в Сербии уже более 10 лет. Это очень сложный процесс, требующий ежедневной работы, но я никогда не сдавалась, я продолжала начатое дело. По моим последним данным, в Сербии проживает около 5 000 армян. Это поколения людей, переживших геноцид и приехавшие из Армении в последние годы. Могу сказать, что армяне представлены практически во всех сферах - в образовании, науке, политике, культуре, в бизнес сообществе», - сказала Билиана Обрадович-Шахриманян, добавив, что она делает все возможное, чтобы больше говорить об Армении в Сербии и повышать ее узнаваемость.

Свой вклад в эту работу будет вносить и журнал «Борба», главный редактор которого Елена Стоянович также в эти дни находилась в Армении. В журнале она собирается представить свои впечатления, собранную информацию и материалы об Армении.

«До того, как приехать в Армению, я не хотела знакомиться с информацией о ней в Интернете, я хотела узнать о ней на месте. Я впечатлена Арменией, архитектурой ее церквей, ее культурой. Особенно хочется отметить теплоту местных жителей. Нас приняли с открытым сердцем. Могу с уверенностью сказать, что здесь мы чувствуем себя как дома. Мы не чувствуем, что находимся в чужой стране. От 4 до 6 страниц следующего номера нашего журнала мы с удовольствием посвятим Армении», - сказала Елена Стоянович.

Дарко Обрадович, руководитель программ Сербского центра стратегического анализа, также впечатлен Арменией. По его словам, они заинтересованы в сотрудничестве с армянскими специалистами области науки.

«У нас большой опыт сотрудничества с международными партнерами. Цель визита в Армению - найти партнеров, которые будут заинтересованы в сотрудничестве в области науки. Работая вместе, мы сможем отвечать на современные вызовы. Очень важной инициативой в поиске партнеров станет предстоящая осенью конференция, которая объединит представителей разных сфер. Когда заговорят ученые, деятели культуры и специалисты в разных областях, я уверен, что за ними последуют и чиновники», - сказал Дарко Обрадович.

Он уверен, что народы обеих стран имеют много общего, богатый опыт и есть большие возможности для совместной работы.

Анна Гзирян