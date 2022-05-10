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Президент Арцаха направил поздравительное послание избранному президенту Республики Южная Осетия 

Президент Арцаха направил поздравительное послание избранному президенту Республики Южная Осетия 

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян направил поздравительное послание избранному Президенту Республики Южная Осетия - Государства Алания Алану Гаглоеву. Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, в послании говорится:

«Многоуважаемый Алан Эдуардович!

От имени народа, властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю Вас с победой на выборах и избранием Президентом Республики Южная Осетия – Государства Алания! 

Уверен, что Ваши знания, личные качества и опыт государственного деятеля окажут содействие дальнейшему поступательному развитию братской Южной Осетии и укреплению ее независимой государственности.  

Надеюсь, что при Вашем президентстве традиционные отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами будут и впредь динамично расширяться и укрепляться на благо наших народов. 

Вновь поздравляю Вас, уважаемый Алан Эдуардович, с избранием на эту высокую и ответственную должность. Желаю Вам успехов во всех начинаниях, а народу Южной Осетии - мира и процветания!»


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