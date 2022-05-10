Президент Арцаха направил поздравительное послание избранному президенту Республики Южная Осетия 

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян направил поздравительное послание избранному Президенту Республики Южная Осетия - Государства Алания Алану Гаглоеву. Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, в послании говорится:

«Многоуважаемый Алан Эдуардович!

От имени народа, властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю Вас с победой на выборах и избранием Президентом Республики Южная Осетия – Государства Алания!

Уверен, что Ваши знания, личные качества и опыт государственного деятеля окажут содействие дальнейшему поступательному развитию братской Южной Осетии и укреплению ее независимой государственности.

Надеюсь, что при Вашем президентстве традиционные отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами будут и впредь динамично расширяться и укрепляться на благо наших народов.

Вновь поздравляю Вас, уважаемый Алан Эдуардович, с избранием на эту высокую и ответственную должность. Желаю Вам успехов во всех начинаниях, а народу Южной Осетии - мира и процветания!»