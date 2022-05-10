Премьер-министр Пашинян в Нидерландах возложил венок к хачкару-мемориалу Геноцида армян

В рамках официального визита в Нидерланды премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил венок к хачкару-мемориалу Геноцида армян на кладбище Де Боскамп.

Как сообщает Арменпресс, премьер-министра сопровождали министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, Чрезвычайный и Полномочный посол Армении в Королевстве Нидерландов Тигран Балаян, министр образования, науки, культуры и спорта Ваграм Думанян, министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян, министр экономики Ваан Керобян, председатель Постоянной комиссии НС по внешним связям Эдуард Агаджанян.

Хачкар-памятник, посвященный жертвам Геноцида армян, был установлен в Ассене в 2001 году. Премьер-министр Никол Пашинян находится с официальным визитом в Нидерландах (10-11 мая).