Президент Арцаха принял представителей русской общины

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 10 мая принял представителей русской общины Арцаха во главе с главой общины Александром Бордовым.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, на встрече были обсуждены вопросы, связанные с жизнедеятельностью республики и проводимой в социальной, образовательной и культурной сферах политикой.

Коснувшись вопроса жизни русской общины в Арцахе, Арутюнян отметил, что этот вопрос всегда находится в центре внимания государства, и власти и впредь будут всячески содействовать активной деятельности общины.

В этом контексте было подчеркнуто, что после придания русскому языку официального статуса проводятся работы по открытию на территории республики Домов русской культуры, их оснащению необходимым имуществом и оборудованием, реализации различных культурных программ, а также популяризации и изучению русского языка.