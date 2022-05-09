На оккупированных территориях Арцаха Азербайджан уничтожил большинство памятников ВОВ. Бегларян

Большинство памятников, посвященных Великой Отечественной войне на оккупированных Азербайджаном территориях, подверглись вандализму или уничтожены.

Как передает Арменпресс, об этом на своем Telegram канале написал госминистр Арцаха Артак Бегларян.

В Арцахе 9-го мая отмечают Праздник Великой Победы, День Армии обороны Республики Арцах и освобождения Шуши.

24 арцахца стали Героями Советского Союза, а двое из них – легендарный летчик, уроженец Шуши, Нельсон Степанян и маршал Советского Союза Иван Баграмян были удостоены этого звания дважды.Семеро арцахцев стали Кавалерами ордена Славы всех трех степеней стали. Одним из первых советских солдат, награжденным орденом Славы, стал в 1943 году также карабахец, уроженец села Неркин Сзнек НКАО Геворк Исраелян (полным кавалером ордена Славы стал в марте 1945 года).

Однако, после азербайджанской агрессии 27 сентября 2020 г. и по итогам трехстороннего заявления лидеров Армении, России и Азербайджана от 9-го ноября того же года, 5000 армянских монументов (в том числе и советского периода) ВОВ остались на оккупированных азербайджанцами территориях Республики Арцах.Подавляющее большинство этих памятников подверглись к вандализму и были уничтожены», - написал Бегларян.