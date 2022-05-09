В Армении живет 101 ветеран Великой Отечественной войны. Самому младшему из них 96 лет, самому старшему – 101 год.

В беседе с Арменпресс председатель Союза ветеранов Армении, полковник Симон Есаян сказал, что 11 из 101 - женщины.

Симон Есаян отметил, что в этом году шести ветеранам, проживающим в Армении, исполнится 100 лет.

"В настоящее время ветераны живут и в Ереване, и в регионах", - добавил он.

Касаясь мероприятий 9 мая, он сообщил, что в этот день в Парке Победы ветераны возложат венки и цветы к могиле Неизвестного солдата, примут участие в военном параде, после чего их ждут на приеме в посольстве Россиив Армении.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве труда и социальных вопросовРеспублики Армения, государство выплачивает почетные пенсии и премии ветеранам–участникам Великой Отечественной войны.

«Почетные выплаты, предоставляемые особой группе граждан, составляют 100 тысяч драмов в месяц. В Армении 132 ветерана получают эти выплаты. Суммы премий и пенсий четко не закреплены», — отметили в министерстве.

Ведомство предоставляет 18 млн драмов в год общественной организации «Союз ветеранов Республики Армения».