Все вопросы должны решаться в конституционном поле: МИД РФ о внутриполитической ситуации в Армении

Протесты в Армении - внутреннее дело страны, и Россия заинтересована в стабильном, мирном и безопасном развитии союзника. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции заявил официальный представитель МИД Алексей Зайцев.

«Мы исходим из того, что все внутриполитические вопросы должны решаться исключительно в конституционно-правовом поле, в рамках соответствующих демократических процедур. Что касается увязки нынешних событий с процессом армяно-азербайджанского урегулирования, то, как мы понимаем, речь идет не об отношении оппозиции к достигнутым трехсторонним договоренностям, а о восприятии того или иного заявления руководства Армении», - сказал Алексей Зайцев.

По словам Алексея Зайцева, Россия всегда привержена активному содействию нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, в первую очередь, выполнению всех положений трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 г., 11 января 2021 г., также и путем подписания мирного договора между Ереваном и Баку.