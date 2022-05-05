Боррель заявил, что ЕС пока не обсуждает отказ от российского газа
Страны Евросоюза пока не обсуждают возможность отказа от поставок российского газа. Как передает Арменпресс, об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Рынок нефти глобальный, - сказал глава дипломатии ЕС в четверг в интервью испанской радиостанции Cadena SER. - С газом другая проблема". "Начнем с того, что это не только энергетический продукт, - отметил он. - Газ нельзя заменить чем-то другим в нефтехимической промышленности".
Боррель добавил, что вопрос о "закрытии газового крана с Россией пока не обсуждается".
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, страны ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, Еврокомиссия в рамках шестого пакета санкций против РФ предложила странам ЕС начать поэтапный отказ от российской нефти.
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