CNN: экономика США переживает свои худшие времена за десятилетие

Американская экономика находится в худшем состоянии за десять лет. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом свидетельствует опубликованный в среду опрос, проведенный службой SSRS по заказу телеканала CNN.

Согласно его данным, только 23% американцев позитивно оценивают экономические условия в стране. Последний раз настолько низкий уровень удовлетворенности экономической ситуацией в стране был в январе 2012 года - тогда лишь 18% респондентов были довольны ситуацией с экономикой США. Вместе с тем еще в декабре 2021 года экономические условия в стране положительно оценивали 37% американцев.

Более половины опрошенных (55%) считают, что политика администрации президента США Джо Байдена ухудшила экономическую ситуацию, число недовольных действиями американских властей в этой сфере увеличилось на 10% по сравнению с декабрем прошлого года.

Опрос был проведен в период с 28 апреля по 1 мая, в нем приняли участие 1 007 совершеннолетних жителей США.

Согласно опубликованному в апреле докладу Международного валютного фонда, инфляция в США достигла 40-летнего максимума. По данным Министерства торговли США, ВВП страны в первом квартале снизился на 1,4% в годовом исчислении. Несмотря на это, глава Федеральной резервной системы (ФРС, центробанка) США Джером Пауэлл заявил, что высокая инфляция не приведет к рецессии в Соединенных Штатах.