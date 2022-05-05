Республика Армения с начала этого года до 20 апреля имела торговый оборот на более чем 1 млрд долларов: Пашинян

Торговый оборот Армении с января по 20 апреля составил более 1 млрд долларов. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства 5 мая заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

«Конечно, инфляция сыграла определенную роль, но все наши анализы показывают, что роль инфляции во всем этом может быть в пределах 15-20%, не более. Другими словами, за первые три месяца этого года плюс 20 апреля у нас был оборот на более чем 1 млрд долларов. Это очень важно, это придает определенный оптимизм», - добавил Пашинян.