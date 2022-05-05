Сомнителен ли дар от инвестора? Пашинян о ЗММК

Премьер-министр РА Никол Пашинян 5 мая на заседании правительства коснулся разговоров, что правительство стало владельцем Зангезурского медно-молибденового комбината.

«Некоторые считают это подозрительной, коррупционной сделкой. Это очень удивительно. Если бы какой-либо властимеющий или двоюродный брат властимеющего стал владельцем этой собственности в офшоре, никто бы не беспокоился - как всегда, но то, что государство приобрело собственность, по каким-то причинам кажется сомнительным.

“Что в этом подозрительного? Инвестор, приобретший долю у прежних акционеров, решил сделать дар Республике Армения, и Республика Армения с благодарностью приняла его”, - заявил Никол Пашинян.

Как передает «Арменпресс», ранее Никол Пашинян в Национальном собрании заявил, что Республика Армения, народ являются собственниками Зангезурского медно-молибденового комбината.