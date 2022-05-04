Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в рамках рабочего визита в США встретился в Вашингтоне с председателем Национального демократического института (NDI) Дереком Митчеллом. Об этом «Арменпресс» сообщили в МИД РА.

Собеседники высоко оценили эффективность совместных программ, реализуемых в рамках сотрудничества, установившегося с 1994 года.

Арарат Мирзоян отметил важность открытия офиса Национального демократического института после Бархатной революции 2018 года. Министр подтвердил приверженность Армении продвижению демократии, укреплению верховенства права и борьбе с коррупцией, подчеркнув, что проводимые властями Армении реформы направлены на повышение прозрачности и подотчетности государственных органов.

Стороны обменялись мнениями о программах, реализуемых Национальным демократическим институтом в Армении, которые направлены на повышение политического участия женщин, молодежи, институциональное развитие политических партий.