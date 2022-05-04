По приглашению Джуаншера Бурчуладзе министр обороны Армении выехал в Грузию
11:05, 4 Май, 2022
Министр обороны Республики Армения Сурен Папикян выехал в Грузию. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны РА.
«По приглашению министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе 4 мая министр обороны Армении Сурен Папикян с двухдневным официальным визитом выехал в Грузию», - говорится в сообщении МО.Ранее с рабочим визитом в Грузии были также министр юстиции РА Карен Андреасян и секретарь СБ Армен Григорян.
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