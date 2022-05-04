Время в Ереване: 11:07:36,   4 Май

По приглашению Джуаншера Бурчуладзе министр обороны Армении выехал в Грузию

По приглашению Джуаншера Бурчуладзе министр обороны Армении выехал в Грузию

Министр обороны Республики Армения Сурен Папикян выехал в Грузию. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны РА.

«По приглашению министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе 4 мая министр обороны Армении Сурен Папикян с двухдневным официальным визитом выехал в Грузию», - говорится в сообщении МО.

Ранее с рабочим визитом в Грузии были также министр юстиции РА Карен Андреасян и секретарь СБ Армен Григорян.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]