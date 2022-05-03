Согласно позиции Японии, нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован путем мирных переговоров в рамках МГ ОБСЕ

Заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян 3 мая принял делегацию во главе с парламентским заместителем министра иностранных дел Японии Таро Хондой.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в начале встречи стороны обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, отметив важность юбилея в контексте дальнейшего развития двусторонней повестки дня.

Мнацакан Сафарян подчеркнул важность дальнейшего развития и укрепления армяно-японских отношений, активизации экономического сотрудничества, высоко оценив программы поддержки, осуществляемые правительством Японии в Армении.

Заместитель министра иностранных дел Армении представил ситуацию, сложившейся вследствие вопиющих посягательств Азербайджана на суверенную территорию Республики Армения, а также последние развития вокруг нагорно-карабахского конфликта, подтвердив безотлагательность мирного урегулирования нагорно-карабахского вопроса в рамках мандат сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Таро Хонда отметил, что целью визита является продвижение армяно-японского диалога, и выразил удовлетворение подтверждением участия Армении в международной выставке «Осака 2025». Он подтвердил позицию Японии о том, что нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован путем мирных переговоров, а также подчеркнул роль сопредседательства Минской группы ОБСЕ в процессе урегулирования.

В ходе встречи были затронуты армяно-японское сотрудничество на многосторонних площадках, а также дальнейшие культурные обмены и сотрудничество в сфере туризма.