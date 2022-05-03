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Очередная дезинформация Азербайджана: ВС Армении не стреляли по азербайджанским позициям

Очередная дезинформация Азербайджана: ВС Армении не стреляли по азербайджанским позициям

Сообщение Министерства обороны Азербайджана, что 2 мая подразделения ВС РА открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным на восточном участке армяно-азербайджанской границы, не соответствует действительности. Как передает «Арменпресс», об этом заявило Министерство обороны Республики Армения.

Отмечается, что ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная и находится под полным контролем ВС РА.


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