Глава МИД Армении провел встречу с руководителем USAID Самантой Пауэр 

Находящийся с рабочим визитом в Вашингтоне министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 2 мая встретился с руководителем Агентства США по международному развитию (USAID) Самантой Пауэр.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники выразили удовлетворение продолжительным развитием армяно-американских отношений, основанных на общих демократических ценностях.

Арарат Мирзоян подчеркнул важность поддержки USAID в ряде областей, в частности, в борьбе с коррупцией и инициативах правительства Армении по реформам в сфере юстиции и патрульной полиции. Были также затронуты инновационные программы и программы устойчивого развития, реализуемые USAID в Армении в рамках армяно-американского сотрудничества в целях содействия демократическому развитию, экономическому росту, укреплению энергетической безопасности и осуществлению реформ в социальной сфере.

Стороны также обсудили возможности расширения сотрудничества и реализации новых совместных программ.

В ходе встречи министр Мирзоян представил собеседнице гуманитарные проблемы, которые возникли вследствие 44-дневной войны. В этом контексте была особо подчеркнута необходимость репатриации удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных и гражданских лиц.