Арарат Мирзоян встретится в США с Энтони Блинкеном

Со 2 по 6 мая министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян с рабочим визитом будет находиться в Соединенных Штатах Америки для участия в заседании Армяно-американского стратегического диалога.

Как сообщили «Арменпресс» в МИД Армении, в Вашингтоне Арарат Мирзоян проведет встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, директором USAID Самантой Пауэр, специальным помощником президента США Амандой Слотт и с другими лицами.

Состоятся встречи с высокопоставленными представителями Конгресса США.

В рамках визита министр иностранных дел Армении выступит с речью в мозговом центре Атлантического совета.