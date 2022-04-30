В быстро меняющейся геополитике важно укрепить добрососедство между Арменией и Грузией. Илья Дарчиашвили

Отношения между Арменией и Грузией имеют большой потенциал для политического и экономического развития.

Как передает Арменпресс, представляя итоги встречи с министром иностранных дел Армении, об этом заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили, впервые находящийся в Ереване с официальным визитом.

«Мы отметили, что существует большой потенциал для политического и экономического сотрудничества между странами. Торговля, транспорт, энергетика, туризм, культура, образование— это те сферы, которые играют важную роль в наших двусторонних отношениях", - подчеркнул грузинский министр.

Говоря об истории двусторонних отношений, Илья Дарчиашвили напомнил, что в 2022 году Грузия и Армения отмечают 30-летие установления дипломатических отношений, что ознаменовано соответствующими событиями в обеих странах. Вместе с тем он подчеркнул, что исторические и дружественные отношения между нашими странами имеют многовековую историю.

«Я уверен, что существующее сотрудничество между Грузией и Арменией будет продолжаться в том же духе. «В быстро меняющейся геополитической среде важно укреплять добрососедские отношения между нашими странами, чтобы вместе мы могли преодолевать новые вызовы и использовать возможности», — сказал Дарчиашвили.

По словам министра иностранных дел Грузии, он подробно обсудил со своим армянским коллегой текущие процессы и вызовы в регионе, а также совместные усилия двух стран по решению этих вызовов.

«Грузия всегда выступала за мирное сотрудничество и сосуществование на Южном Кавказе. Мы ценим безоговорочную поддержку Арменией территориальной целостности и суверенитета Грузии, что говорит о партнерстве между двумя странами", - сказал он.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, в свою очередь, подчеркнул, что между Арменией и Грузией существует политический диалог, и сотрудничество между странами на двусторонней и многосторонней площадках находится на высоком уровне.

В ходе встречи министры уделили особое внимание транзитному потенциалу Южно-Кавказского региона. По словам Дарчиашвили, это имеет «критическое» значение не только для Грузии, но и для Армении.

«Подчеркнуто, что стороны будут поддерживать новые транзитные проекты с учетом стратегических целей и задач двух стран. В плане экономического сотрудничества считаем важным полностью реализовать имеющийся потенциал. Рад, что заседания двусторонней экономической комиссии проходят регулярно. Мы готовы к плодотворному сотрудничеству в будущем. Мы выразили готовность к эффективному сотрудничеству в будущем. Я глубоко уверен, что наши дальнейшие отношения будут продолжаться в соответствии с лучшими традициями", - добавил министр ИД Грузии.

Илья Дарчиашвили поблагодарил Арарата Мирзояна за гостеприимство, а также выразил готовность принять Мирзояна в Тбилиси в удобное время.

29-30 апреля в Армении с официальным визитом находится министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили. Утром 30 апреля глава МИД Грузии встретился с министром иностранных дел Армении в МИД РА, после чего они выступили с заявлениями для прессы. В рамках визита также запланированы встречи с президентом Республики Армения, премьер-министром и председателем Национального Собрания.