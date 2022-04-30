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Россия уже приняла решение о сроке прекращения работы на МКС

Россия уже приняла решение о сроке прекращения работы на МКС

Россия приняла решение о сроке прекращения работ на Международной космической станции, однако Роскосмос не собирается публично говорить об этом.

Как передает Арменпресс, об этом в эфире Россия 24 заявил директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин

 «Мы подготовили наши предложения… Они были отправлены в правительство и президенту. Решение уже принято. Мы не обязаны говорить об этом публично", - заявил Рогозин.

 Он добавил, что Россия проинформирует своих партнеров по Международной космической станции за год до прекращения работ. По словам Рогозина, такой срок предусмотрен международными обязательствами.

 


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