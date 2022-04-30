50 Cent, ЗАЗ и симфонический оркестр Led Zeppelin выступят с концертами в Армении

Благодаря широкомасштабному музыкальному фестивалю "Айя" в Армении примут участие всемирно известные звезды.

Как передает Арменпресс, 25 июня 2022 года на стадионе "Раздан" состоится сольный концерт любимой певицы Заз, которую Великий Шарль Азнавур назвал второй Патрисией Каасфранцузского певческого искусства.

1 июля на стадионе «Раздан» будет организован концерт известного рэпера 50 Cent.

9 июля на стадионе «Раздан» выступит Led Zeppelin Symphonic. Это эксклюзивный проект, в котором музыку легендарной группы исполняют три феноменальных певца из London West End в сопровождении лучшей британской рок-группы и симфонического оркестра. Всего представлено 25 песен, среди которых самые известные хиты: Whole Lotta Love, Black Dog, Kashmir, Rock & Roll, Dazed & Confused, Stairway to Heaven. Проект был создан при поддержке членов легендарной группы, которые присутствовали на потрясающей и успешно состоявшейся премьере проекта в Лондоне.

Фестиваль будет реализован усилиями компании "Соната". Несколько месяцев назад сооснователь компании Сона Ованнисян на встрече с журналистами подчеркнула, что в мире много подобных фестивалей, однако для их организации в нашей стране нужны серьезные связи, авторитет.

«Мы ведем переговоры, чтобы в 2023 году принять Стиви Уандера, Стинга. Хотим превратить Армению в большой региональный hub, который откроет новую страницу развития туризма и будет способствовать развитию экономики», - заключила Сона Ованнисян.